Прямой эфир

Рам Натх Ковинд избран президентом Индии, поздравления направил Александр Лукашенко

21 июля 2017 06:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Индии объявили результаты президентских выборов. Главой страны стал Рам Натх Ковинд, выдвигаемый правящей Индийской народной партией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Само голосование прошло еще 17 июля, однако урны с бюллетенями вскрыли только накануне, а голоса пересчитывали семь раз.

Рам Натх Ковинд избран президентом Индии, поздравления направил Александр Лукашенко-1

Ковинд заручился поддержкой 65% выборщиков. Он стал вторым президентом-выходцем из далитов. Так в Индии называют членов низших каст неприкасаемых. В течение 16 лет Ковинд был адвокатом в Высоком суде Дели и Верховном суде страны, затем был депутатом верхней палаты парламента и губернатором штата.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Рама Натха Ковинда с избранием на должность президента, подчеркнув, что Беларусь заинтересована в активном расширении связей с Индией.

# Выборы

Другие новости рубрики

Все новости
Бесплатные бассейны за 1,5 млн евро открыли из-за жары в Париже
21 июля 2017 06:14

Бесплатные бассейны за 1,5 млн евро открыли из-за жары в Париже

Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
20 июля 2017 19:17

Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

«Я хочу знать, кто я все-таки такая»: Пилар Абель Мартинес настаивает на эксгумации Сальвадора Дали
20 июля 2017 15:18

«Я хочу знать, кто я все-таки такая»: Пилар Абель Мартинес настаивает на эксгумации Сальвадора Дали