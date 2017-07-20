«Я хочу знать, кто я все-таки такая»: Пилар Абель Мартинес настаивает на эксгумации Сальвадора Дали
Новости Испании. Один из самых скандальных и экстраординарных художников – Сальвадор Дали – может снова предстать перед миром. В Испании эксгумируют останки сюрреалиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этом настояла местная жительница, которая называет себя дочерью знаменитого художника. В поисках ответа женщина уже много лет. Но только сейчас суд пошел ей навстречу, дав добро на эксгумацию.
Яркая внешность, дерзость и темперамент вулкана. Под такое описание подходят едва ли не все испанские сеньоры и сеньориты. Но только Пилар Абель Мартинес утверждает: она – дочь великого Сальвадора. Якобы много лет назад ее мать работала горничной у художника и между ними завязалась тайная связь. История сжимает сердце своей сентиментальностью. Вот только самой Пилар не до сантиментов. Женщина через суд добилась вскрытия могилы. Отца.
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Пилар Абель Мартинес, истец:
Я не смогу туда пойти. Мои нервы не выдержат. Вы сами себя можете представить на эксгумации? Я не могла бы, я же сойду с ума! Это шокирующе и больно одновременно.
Пилар – 60. Почему она с матерью ждала так долго, если могла еще при жизни знаменитого родителя попробовать установить контакт – не известно даже самой женщине, хотя в Каталонии Пилар слывет ясновидящей и гадалкой.
Маргарита Пескадор, житель Фигераса (Испания):
Ее мать должна прекрасно знать, является Дали ее отцом или нет. Они должны были сказать об этом раньше и раньше делать экспертизу ДНК, а не ворошить прошлое спустя столько лет.
Справедливости ради надо сказать: впервые найти истину Пилар попыталась еще лет 10 назад. Тогда анализ ДНК делали по остаткам кожи и волос Дали – из посмертной маски. Но результаты получить не удалось. Фонд, который распоряжается многомиллионным наследством мастера, наложил запрет. И вот сейчас – продолжение эпопеи.
Пилар Абель Мартинес:
Я хочу знать, кто я все-таки такая.
Этим вопросом в свое время задавался и сам Дали.
Сальвадор Дали (из кинохроники):
Я не знаю, действительно ли я самый известный художник в мире, потому что множество людей, которые просят у меня автографы на улице, не знают, певец ли я, кинозвезда, сумасшедший или писатель.
Великий Сальвадор был художником, жизнь и творчество которого так и остались за гранью понимания – даже Галы. От его работ плавится сознание – смысл можно угадать, но не постичь. Даже место своего погребения мастер выбрал на грани фантастики: в одной из комнат музея-театра Дали в испанском Фигерасе. Причем по его могиле люди буквально ходят ногами. Так завещал сюрреалист, но вряд ли думал, что потомки зайдут так далеко. Если экспертиза докажет, что художник – действительно биологический отец Пилар, она сможет претендовать на его фамилию и авторские права. Все это гарантирует ей баснословные деньги. Одни только работы живописца, которыми сейчас распоряжается фонд Дали, оцениваются в 350 миллионов евро.