«Я хочу знать, кто я все-таки такая»: Пилар Абель Мартинес настаивает на эксгумации Сальвадора Дали

Новости Испании. Один из самых скандальных и экстраординарных художников – Сальвадор Дали – может снова предстать перед миром. В Испании эксгумируют останки сюрреалиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом настояла местная жительница, которая называет себя дочерью знаменитого художника. В поисках ответа женщина уже много лет. Но только сейчас суд пошел ей навстречу, дав добро на эксгумацию. Яркая внешность, дерзость и темперамент вулкана. Под такое описание подходят едва ли не все испанские сеньоры и сеньориты. Но только Пилар Абель Мартинес утверждает: она – дочь великого Сальвадора. Якобы много лет назад ее мать работала горничной у художника и между ними завязалась тайная связь. История сжимает сердце своей сентиментальностью. Вот только самой Пилар не до сантиментов. Женщина через суд добилась вскрытия могилы. Отца. Эксгумация Сальвадора Дали: знаменитые усы за 28 лет не изменились (подробности).

Пилар Абель Мартинес, истец:

Я не смогу туда пойти. Мои нервы не выдержат. Вы сами себя можете представить на эксгумации? Я не могла бы, я же сойду с ума! Это шокирующе и больно одновременно. Пилар – 60. Почему она с матерью ждала так долго, если могла еще при жизни знаменитого родителя попробовать установить контакт – не известно даже самой женщине, хотя в Каталонии Пилар слывет ясновидящей и гадалкой.

Маргарита Пескадор, житель Фигераса (Испания):

Ее мать должна прекрасно знать, является Дали ее отцом или нет. Они должны были сказать об этом раньше и раньше делать экспертизу ДНК, а не ворошить прошлое спустя столько лет.

Справедливости ради надо сказать: впервые найти истину Пилар попыталась еще лет 10 назад. Тогда анализ ДНК делали по остаткам кожи и волос Дали – из посмертной маски. Но результаты получить не удалось. Фонд, который распоряжается многомиллионным наследством мастера, наложил запрет. И вот сейчас – продолжение эпопеи. Пилар Абель Мартинес:

Я хочу знать, кто я все-таки такая. Этим вопросом в свое время задавался и сам Дали.