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Бесплатные бассейны за 1,5 млн евро открыли из-за жары в Париже

21 июля 2017 06:14
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Новости Беларуси. Для жителей французской столицы на канале открыли бесплатные бассейны. На реализацию проекта ушло 9 месяцев и почти полтора миллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесплатные бассейны за 1,5 млн евро открыли из-за жары в Париже-1

Расположены резервуары в акватории водоема, который соединяет каналы Уркский и Сен-Мартен. Там создана специальная конструкция на понтоне, которая образует три купальные зоны. Стимулом к открытию стала очень жаркая погода. Дело в том, что принимать водные процедуры в Сене и других парижских водоемах строго запрещено. За нарушение правил предусмотрен штраф. Теперь же жители и туристы смогут законно освежиться в жаркую погоду.

# Погода

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