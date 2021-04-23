Кислорода хватит до утра. В Индонезии подлодка с экипажем перестала выходить на связь

Уже несколько дней в Балийском море ищут пропавшую подлодку ВМС страны. Субмарина, переставшая выходить на связь, принимала участие в торпедных пусках. На ее борту 53 человека. В поисках задействованы 25 кораблей.

Свою помощь в операции предложили уже около 10 стран. Недалеко от места, где подлодка находилась перед исчезновением, спасатели обнаружили большое нефтяное пятно. Усугубляет ситуацию то, что кислорода на пропавшем судне хватит лишь до утра 24 апреля.