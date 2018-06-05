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Коктейли «Трамп» и «Ким»: как готовятся в Сингапуре к американо-корейскому саммиту

05 июня 2018 12:05
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Новости США. Белый дом объявил время проведения американо-корейского саммита на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры США и КНДР встретятся 12 июня в Сингапуре, в 4 часа утра по Минскому времени.

Коктейли «Трамп» и «Ким»: как готовятся в Сингапуре к американо-корейскому саммиту-1

Основной темой для обсуждения станет ядерное разоружение корейского полуострова. Подготовка к исторически важному событию идёт полным ходом. Район, где в Сингапуре будут проходить переговоры, постепенно превращается в неприступный бастион.

Коктейли «Трамп» и «Ким»: как готовятся в Сингапуре к американо-корейскому саммиту-4

В стране выпустили памятные монеты, посвящённые саммиту. На них изображено рукопожатие двух лидеров, флаги США и КНДР, а также дата проведения переговоров. Заказать сувенир можно в золоте, серебре и цинке.

Коктейли «Трамп» и «Ким»: как готовятся в Сингапуре к американо-корейскому саммиту-7

Не упустили возможность заработать и владельцы местных кафе и ресторанов. В меню появились коктейли «Трамп» и «Ким».

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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