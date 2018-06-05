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Премьер-министр Нидерландов пролил кофе в парламенте и помыл за собой полы

05 июня 2018 15:37
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Новости Нидерландов. В сети набирает популярность видео, на котором премьер-министр Нидерландов Марк Рютте убирает пол в парламенте.

Об этом сообщил в соцсетях сотрудник посольства. На входе в здание премьер-министр проливает кофе из бумажного стаканчика на пол. После этого мужчина просит дать ему швабру.

Премьер-министр Нидерландов пролил кофе в парламенте и помыл за собой полы-1

Скриншот из видео со страницы twitter.com/ceesvanbeek

Он начинает убирать полы и стирает пролившийся кофе.

Поступок мужчины отметили уборщики парламента – они поприветствовали премьер-министра и зааплодировали ему.

Премьер-министр Нидерландов пролил кофе в парламенте и помыл за собой полы-4

Скриншот из видео со страницы twitter.com/ceesvanbeek

Местные СМИ отмечают, что Рютте гордится своим поступком. 

Многие известные люди совершали трогательные поступки.

Несколько лет назад Месси подарил футболку афганскому мальчику, одетому в пакет (читать далее).

# Курьезы # Марк Рютте

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