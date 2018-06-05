Премьер-министр Нидерландов пролил кофе в парламенте и помыл за собой полы
Новости Нидерландов. В сети набирает популярность видео, на котором премьер-министр Нидерландов Марк Рютте убирает пол в парламенте.
Об этом сообщил в соцсетях сотрудник посольства. На входе в здание премьер-министр проливает кофе из бумажного стаканчика на пол. После этого мужчина просит дать ему швабру.
Скриншот из видео со страницы twitter.com/ceesvanbeek
Он начинает убирать полы и стирает пролившийся кофе.
Поступок мужчины отметили уборщики парламента – они поприветствовали премьер-министра и зааплодировали ему.
Скриншот из видео со страницы twitter.com/ceesvanbeek
Местные СМИ отмечают, что Рютте гордится своим поступком.
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