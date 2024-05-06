«Киев будет благодарен» – Шмыгаль поддержал идею Макрона о введении войск НАТО в Украину

Киев будет совсем не против и даже благодарен, если страны НАТО введут свой военный контингент на территорию Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в беседе с журналистом телеканала CBS, передает ТАСС.

Украинский политик подчеркнул, что Киев нуждается в поддержке со стороны западных партнеров против Кремля. По его словам, необходимо оказать еще большее санкционное давление на Россию, а так же предоставить ВСУ гораздо больше вооружения.

Также Шмыгаль поддержал идею французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западного военного контингента в Украину и добавил, что «Киев будет признателен, если союзники примут решение ввести солдат, инструкторов или консультантов» в помощь ВСУ, так как «вернуть под контроль Киева территории было бы проще с западными военными».