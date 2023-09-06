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Рада одобрила назначение Умерова главой Минобороны Украины

06 сентября 2023 10:45
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Верховная рада в среду, 6 сентября, поддержала кандидатуру Рустема Умерова на пост главы украинского оборонного ведомства, передает РИА Новости, ссылаясь на депутата украинского парламента Ярослава Железняка. 

До этого Умеров возглавлял Фонд госимущества страны. Во вторник сообщалось, что Рада уволила Алексея Резникова, который занимал этот пост почти 2 года. О том, что в оборонном ведомстве Украины сменится руководитель, президент Владимир Зеленский анонсировал 3 сентября. Украинский лидер сам предложил рассмотреть кандидатуру Умерова на этот пост. 

# Международная политика # Рустем Умеров # Алексей Резников # Владимир Зеленский

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