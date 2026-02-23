Зеленский призвал рассматривать Орешник как легитимную цель

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с призывом считать российский ракетный комплекс «Орешник» легитимной целью. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Украина оценит эту угрозу. Так он отреагировал на развертывание комплекса в Беларуси.

Ранее лидера Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «Орешник» уже в стране и заступает на боевое дежурство. Позднее он уточнил, что в Беларуси будет развернуто не более десяти таких комплексов.

В ноябре 2024 года в России впервые применили «Орешник» в боевых условиях. Как заявил Владимир Путин, это был реакция на агрессивные действия НАТО и использование Украиной американского и британского дальнобойного оружия. Россия запустила серийное производство комплекса.

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