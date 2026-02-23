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Минский СКА уступил «Зениту» в матче СЕХА-лиги

23 февраля 2026 12:59
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Минский СКА не сумел завоевать прямую путевку в «Финал четырех» СЕХА-лиги. В заключительном поединке регулярного сезона армейцы в борьбе уступили питерскому «Зениту», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На перерыв клубы отправились при равных цифрах на табло – 16:16. Во второй половине также было равное соперничество. Но россияне оказались чуточку точнее – 34:33. У нас самым полезным оказался Кирилл Рабчинский. Он забросил 8 раз. В турнирной таблице белорусы не поднимутся выше третьей позиции. Им предстоят стыки.

# Гандбол

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