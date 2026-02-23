Белорусские батутисты завоевали 3 золота и серебро на этапе Кубка мира в Азербайджане

3 золота из 5 возможных. Белорусские батутисты красиво начали новый международный сезон на этапе Кубка планеты в Азербайджане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В личном первенстве не знали равных Андрей Буйлов и Яна Лебедева. Соперников они опередили с запасом. Действующие чемпионы мира в паре – Буйлов и Литвинович класс подтвердили и на нынешнем старте, поднявшись на высшую ступень пьедестала. В соревнованиях смешанных тандемов у Литвиновича и Лебедевой второй результат. Следующий этап Кубка планеты пройдет в середине марта в Нидерландах.