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Белорусские батутисты завоевали 3 золота и серебро на этапе Кубка мира в Азербайджане

23 февраля 2026 12:59
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3 золота из 5 возможных. Белорусские батутисты красиво начали новый международный сезон на этапе Кубка планеты в Азербайджане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В личном первенстве не знали равных Андрей Буйлов и Яна Лебедева. Соперников они опередили с запасом. Действующие чемпионы мира в паре – Буйлов и Литвинович класс подтвердили и на нынешнем старте, поднявшись на высшую ступень пьедестала. В соревнованиях смешанных тандемов у Литвиновича и Лебедевой второй результат. Следующий этап Кубка планеты пройдет в середине марта в Нидерландах.

# Прыжки на батуте

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