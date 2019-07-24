Прямой эфир

В Великобритании и Италии ожидаются отмены и задержки авиарейсов из-за забастовок

24 июля 2019 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Задержки и отмены рейсов ожидаются в аэропортах Великобритании и Италии. Причина – забастовки сотрудников авиакомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании и Италии ожидаются отмены и задержки авиарейсов из-за забастовок-1

Стачки запланированы на пятницу и субботу (26-27 июля). С трудностями столкнутся пассажиры, чьи рейсы вылетают или прибывают в лондонский Хитроу. Затронут протесты и желающих лететь через некоторые итальянские аэропорты. В пятницу не будет работать миланский Линате, а также одна из авиакомпаний. Кроме того, изменения в расписания рейсов будут внесены в Болонье и Вероне.

В Великобритании и Италии ожидаются отмены и задержки авиарейсов из-за забастовок-4

Стоит отметить, что клиентов компании «Белавиа» протесты не затронут: в Лондоне и Милане перевозчик пользуется услугами других аэропортов.

# Забастовка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Анталье автобус с туристами рухнул с обрыва: пострадали более 40 человек
24 июля 2019 11:05

В Анталье автобус с туристами рухнул с обрыва: пострадали более 40 человек

Аномально высокие температуры установятся по всей Европе
24 июля 2019 08:25

Аномально высокие температуры установятся по всей Европе

Новый министр обороны США вступил в должность
24 июля 2019 08:24

Новый министр обороны США вступил в должность