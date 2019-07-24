В Великобритании и Италии ожидаются отмены и задержки авиарейсов из-за забастовок

Новости Беларуси. Задержки и отмены рейсов ожидаются в аэропортах Великобритании и Италии. Причина – забастовки сотрудников авиакомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Задержки и отмены рейсов ожидаются в аэропортах Великобритании и Италии. Причина – забастовки сотрудников авиакомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стачки запланированы на пятницу и субботу (26-27 июля). С трудностями столкнутся пассажиры, чьи рейсы вылетают или прибывают в лондонский Хитроу. Затронут протесты и желающих лететь через некоторые итальянские аэропорты. В пятницу не будет работать миланский Линате, а также одна из авиакомпаний. Кроме того, изменения в расписания рейсов будут внесены в Болонье и Вероне.
Стоит отметить, что клиентов компании «Белавиа» протесты не затронут: в Лондоне и Милане перевозчик пользуется услугами других аэропортов.