Боровик о когнитивной войне против Беларуси: Мы осознаем угрозу утраты памяти о подвигах нашего народа

Вадим Боровик, политолог:

Сегодня ведется против нас когнитивная война. Задача состоит в первую очередь убедить политические элиты и в целом народ Российской Федерации, Беларуси и ряда других государств, которые не должны выступить достойными, конкурентными, так скажем, альтернативному миропорядку, в том, что они не вполне полноценные, в том, что их история ничего не стоит, то, что их герои, так скажем, достаточно носят условный характер. И в целом, как знаете, в свое время нацисты использовали такой способ – попытку агитации – разбрасывали ложки и писали: сдавайтесь, вас накормят, угостят, и вы попадете в цивилизованную Германию. А попали бы в печи и предали бы свой народ. Вот слава богу, что мы сегодня осознаем в Беларуси угрозу такой раковой опухоли, как забвение в истории, утрата памяти о тех подвигах, которые совершил наш народ. Сегодня наши детки посещают соответствующие музеи, они смотрят соответствующие фильмы. Мы снимаем такие фильмы, и мы совершенствуем свои способы донесения этой информации. Я рад, что у нас молодые политики, общественные деятельности, ведущие выступают с таких позиций. И вы абсолютно правы, что сначала было слово. Сначала слово разрушило умы, а потом политики, предприниматели, общественные деятели сдавали государство.

Советский Союз сначала развалили, подменили ценности, а потом в партии единицы выступили на защиту тех идеалов, за которые они, так скажем, 70 лет боролись. И не вышли граждане спасать Советский Союз. Вот, к сожалению, сегодня мы пожинаем плоды, в том числе и военные конфликты на постсоветском пространстве из-за тех ошибок, которые допустили эти политики и безответственного поведения. Но, слава богу, в Беларуси учли определенные исторические уроки, и мы с нашими гражданами работаем ответственно.