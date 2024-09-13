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Бельская: инициаторы санкций должны нести ответственность за их последствия

13 сентября 2024 17:05
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Инициаторы незаконных санкций должны нести ответственность за их губительные последствия. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская на сессии Совета ООН по правам человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельская: инициаторы санкций должны нести ответственность за их последствия-2

Она подчеркнула, что Запад использует санкции как инструмент своей геополитики и давления на государства по идеологическим мотивам. Односторонние принудительные меры оказывают губительное воздействие на население и интересы бизнеса. Они подрывают права человека, нарушают международное право и принципы межгосударственного сотрудничества. По ее словам, расширяя вторичные санкции и жестко навязывая соблюдение санкционных режимов, западные элиты стремятся блокировать торговые связи государств-мишеней, нанести ущерб ключевым отраслям их экономики и социальной системе, дестабилизировать общество, чтобы в итоге принудить к политической капитуляции неугодные государства и правительства.

# Лариса Бельская # Международная политика

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