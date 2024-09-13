Бельская: инициаторы санкций должны нести ответственность за их последствия

Инициаторы незаконных санкций должны нести ответственность за их губительные последствия. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская на сессии Совета ООН по правам человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она подчеркнула, что Запад использует санкции как инструмент своей геополитики и давления на государства по идеологическим мотивам. Односторонние принудительные меры оказывают губительное воздействие на население и интересы бизнеса. Они подрывают права человека, нарушают международное право и принципы межгосударственного сотрудничества. По ее словам, расширяя вторичные санкции и жестко навязывая соблюдение санкционных режимов, западные элиты стремятся блокировать торговые связи государств-мишеней, нанести ущерб ключевым отраслям их экономики и социальной системе, дестабилизировать общество, чтобы в итоге принудить к политической капитуляции неугодные государства и правительства.