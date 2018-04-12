Прямой эфир

В полицейском участке Аргентины недосчитались 500 килограммов конфискованной марихуаны

12 апреля 2018 10:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. Неожиданная проверка полицейского участка неподалеку от столицы Аргентины выявила недостачу улик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полицейском участке Аргентины недосчитались 500 килограммов конфискованной марихуаны-1

В частности, речь идет о более чем 500 килограммах конфискованной марихуаны. Сотрудники отделения попытались списать пропажу на мышей, которые якобы её съели, однако ревизоры им не поверили.

В полицейском участке Аргентины недосчитались 500 килограммов конфискованной марихуаны-4

В связи с ситуацией, восемь человек отстранены от работы. Четверых полицейских вызывают в суд.

# Наркотики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
После 12 часов дебатов парламент Македонии вынес вотум доверия новому правительству
12 апреля 2018 09:58

После 12 часов дебатов парламент Македонии вынес вотум доверия новому правительству

Почти 100 человек отравились суррогатным алкоголем в Индонезии
12 апреля 2018 09:53

Почти 100 человек отравились суррогатным алкоголем в Индонезии

ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»
12 апреля 2018 09:46

ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»