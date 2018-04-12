В полицейском участке Аргентины недосчитались 500 килограммов конфискованной марихуаны

Новости Аргентины. Неожиданная проверка полицейского участка неподалеку от столицы Аргентины выявила недостачу улик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. Неожиданная проверка полицейского участка неподалеку от столицы Аргентины выявила недостачу улик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, речь идет о более чем 500 килограммах конфискованной марихуаны. Сотрудники отделения попытались списать пропажу на мышей, которые якобы её съели, однако ревизоры им не поверили.
В связи с ситуацией, восемь человек отстранены от работы. Четверых полицейских вызывают в суд.