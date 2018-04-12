Прямой эфир

Почти 100 человек отравились суррогатным алкоголем в Индонезии

12 апреля 2018 09:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. В стране растёт число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке жертв уже почти сотня человек.

Почти 100 человек отравились суррогатным алкоголем в Индонезии-1

Несколько десятков пострадавших находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Изготовителей смертельно опасного напитка удалось задержать.

Почти 100 человек отравились суррогатным алкоголем в Индонезии-4

Однако по горячим следам правоохранители вычислили лишь одну точку продажи. Расследование инцидента и поиск причастных к продаже продолжаются.

# Фотофакт # Массовое отравление

Другие новости рубрики

Все новости
ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»
12 апреля 2018 09:46

ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»

Самолёт был перегружен. Обнародована главная версия авиакатастрофы в Алжире
12 апреля 2018 09:02

Самолёт был перегружен. Обнародована главная версия авиакатастрофы в Алжире

Ильхам Алиев набрал 86% голосов на президентских выборах
12 апреля 2018 07:50

Ильхам Алиев набрал 86% голосов на президентских выборах