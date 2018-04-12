Почти 100 человек отравились суррогатным алкоголем в Индонезии

Новости Индонезии. В стране растёт число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке жертв уже почти сотня человек.
Новости Индонезии. В стране растёт число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке жертв уже почти сотня человек.
Несколько десятков пострадавших находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Изготовителей смертельно опасного напитка удалось задержать.
Однако по горячим следам правоохранители вычислили лишь одну точку продажи. Расследование инцидента и поиск причастных к продаже продолжаются.