Почти 100 человек отравились суррогатным алкоголем в Индонезии

Новости Индонезии. В стране растёт число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке жертв уже почти сотня человек.

Несколько десятков пострадавших находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Изготовителей смертельно опасного напитка удалось задержать.