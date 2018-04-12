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После 12 часов дебатов парламент Македонии вынес вотум доверия новому правительству

12 апреля 2018 09:58
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Новости Македонии. Парламент вынес вотум доверия новому правительству и премьер-министру Зорану Заеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После 12 часов дебатов парламент Македонии вынес вотум доверия новому правительству-1

Дебаты по этому вопросу длились около 12 часов и завершились лишь к ночи. По итогам голосования, парламентарии большинством в 62 голоса из 120 выразили доверие правительству.

После 12 часов дебатов парламент Македонии вынес вотум доверия новому правительству-4

Инициатором вотума выступила крупнейшая оппозиционная партия, которая более 10 лет руководила страной.

# Европарламент # Фотофакт

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