После 12 часов дебатов парламент Македонии вынес вотум доверия новому правительству

Новости Македонии. Парламент вынес вотум доверия новому правительству и премьер-министру Зорану Заеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дебаты по этому вопросу длились около 12 часов и завершились лишь к ночи. По итогам голосования, парламентарии большинством в 62 голоса из 120 выразили доверие правительству.