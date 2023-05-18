Пять вагонов с зерном сошли с рельсов под Симферополем

Пять вагонов, перевозивших зерно, сошли с рельсов на перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое недалеко от Симферополя. Причины происшествия выясняются, пишет РИА Новости

Чрезвычайное происшествие случилось утром в четверг, 18 мая, проинформировали экстренные службы. Сообщается, что никто не пострадал. Движение поездов на участке между Симферополем и Севастополем прервано.

По предварительным данным, сход поезда спровоцировали посторонние лица, которые вмешались в работу ж/д транспорта. На место ЧП отправлен восстановительный поезд, также там работают сотрудники силовых структур.