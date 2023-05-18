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Пять вагонов с зерном сошли с рельсов под Симферополем

18 мая 2023 06:40
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Пять вагонов, перевозивших зерно, сошли с рельсов на перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое недалеко от Симферополя. Причины происшествия выясняются, пишет РИА Новости 

Чрезвычайное происшествие случилось утром в четверг, 18 мая, проинформировали экстренные службы. Сообщается, что никто не пострадал. Движение поездов на участке между Симферополем и Севастополем прервано.  

По предварительным данным, сход поезда спровоцировали посторонние лица, которые вмешались в работу ж/д транспорта. На место ЧП отправлен восстановительный поезд, также там работают сотрудники силовых структур. 

# ЧП

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