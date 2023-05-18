Киссинджер призывает принять Украину в НАТО ради безопасности Европы

Украина становится государством с наилучшим вооружением, которым снабжает Запад, но руководство страны не обладает достаточным опытом. Страну необходимо присоединить к Североатлантическому альянсу, чтобы обеспечить безопасность Европы. Такое заявление сделал в прошлом государственный секретарь Америки Генри Киссинджер, пишет РИА Новости.

По мнению Киссинджера, если рассматривать вариант при котором контрнаступление Киева будет успешным, Европа столкнется с недовольной Россией, но и с Украиной возникнет вопрос. Находясь же в Альянсе, киевские власти не смогут принимать решения по территориальным претензиям самостоятельно. Киссиндреж также считает, что и Москве при присоединении Киева к НАТО было бы безопасней. Но видеть Украину в составе Североатлантического альянса не желают европейцы: их стратегия – напичкать страну вооружением и заставить держать оборону.