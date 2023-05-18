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Киссинджер призывает принять Украину в НАТО ради безопасности Европы

18 мая 2023 05:59
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Украина становится государством с наилучшим вооружением, которым снабжает Запад, но руководство страны не обладает достаточным опытом. Страну необходимо присоединить к Североатлантическому альянсу, чтобы обеспечить безопасность Европы. Такое заявление сделал в прошлом государственный секретарь Америки Генри Киссинджер, пишет РИА Новости. 

По мнению Киссинджера, если рассматривать вариант при котором контрнаступление Киева будет успешным, Европа столкнется с недовольной Россией, но и с Украиной возникнет вопрос. Находясь же в Альянсе, киевские власти не смогут принимать решения по территориальным претензиям самостоятельно. Киссиндреж также считает, что и Москве при присоединении Киева к НАТО было бы безопасней. Но видеть Украину в составе Североатлантического альянса не желают европейцы: их стратегия – напичкать страну вооружением и заставить держать оборону. 

# Международная политика # Генри Киссинджер

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