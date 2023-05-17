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В ООН ответили на слова главы ГУР Украины об убийствах россиян

17 мая 2023 20:12
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Организация Объединенных Наций категорически против любых террористических актов. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости. 

Дюжаррик сообщил, что лично не видел заявления руководителя украинской разведки Кирилла Буданова о том, что Киев стоит за убийствами известных российских граждан, но ООН осуждает любые теракты. 

Ранее глава ГУР Украины в интервью украинскому блогеру рассказал, что Киев уже достал многих известных граждан России. 

Разведка Украины признала, что Киев причастен к терактам против россиян

# Международная политика # Кирилл Буданов

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