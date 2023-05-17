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ООН: около миллиона человек ежегодно погибают из-за ДТП

17 мая 2023 19:57
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Около миллиона человек в мире ежегодно погибают из-за ДТП. До 50 миллионов получают травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ООН: около миллиона человек ежегодно погибают из-за ДТП-1

Такие данные статистики представили в ООН. Как подчеркнули в докладе Организации, в группе риска находятся в основном люди в возрасте от 5 до 29 лет. Самый высокий уровень смертности в ходе дорожных аварий фиксируется в Африке. На континенте около трети случаев заканчиваются печальным исходом. А одной из самых безопасных по данному показателю страной считается Швеция. Там в среднем трое погибших на 100 тысяч человек. 

# ДТП # Фотофакт

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