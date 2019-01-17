Пять из шести пострадавших при взрыве в Тбилиси детей выписаны из больницы

Новости Грузии. Вечером 16 января в Тбилиси произошёл взрыв газа в жилом доме. Погибли четыре человека, в числе которых один ребёнок.

Как сообщает агентство Ambebi.ge, происшествие случилось в районе Диди Дигоми. Взрывом выбило стёкла, в здании начался пожар.

Согласно информации МВД Грузии, погибли трое взрослых и ребёнок. По словам министра здравоохранения Давида Сергеенко, всего пострадали восемь человек: шесть детей и два взрослых. Пострадавшие были доставлены в медучреждения. Все пациенты в стабильном состоянии.

К настоящему моменту пять несовершеннолетних уже выписаны из больницы. Под присмотром после операции остаётся 4-летняя девочка, её жизнь вне опасности.