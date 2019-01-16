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Двухлетнего мальчика, провалившегося в 100-метровую скважину, пытаются спасти третьи сутки

16 января 2019 16:56
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Новости Испании. Вблизи испанского города Малага третьи сутки пытаются спасти двухлетнего ребенка, который упал в 100-метровую скважину. В операции задействованы несколько десятков специалистов и единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухлетнего мальчика, провалившегося в 100-метровую скважину, пытаются спасти третьи сутки-1

Инцидент произошел во время прогулки в горах. Мальчик не заметил отверстие и провалился. Сложность заключается в том, что диаметр шахты составляет всего 25 сантиметров. Поэтому из-за угрозы обвала его не рискуют расширить.

Двухлетнего мальчика, провалившегося в 100-метровую скважину, пытаются спасти третьи сутки-4

В настоящее время единственный инструмент спасателей – видеокамера, с помощью которой пытаются установить местонахождение ребенка. В случае обнаружения мальчика на глубину опустят специальный подъемный механизм. Еще один вариант развития ситуации – бурение параллельной шахты большего размера, однако это может занять слишком много времени.

Двухлетнего мальчика, провалившегося в 100-метровую скважину, пытаются спасти третьи сутки-7

# Несчастный случай # Фотофакт

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