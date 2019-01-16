Двухлетнего мальчика, провалившегося в 100-метровую скважину, пытаются спасти третьи сутки

Новости Испании. Вблизи испанского города Малага третьи сутки пытаются спасти двухлетнего ребенка, который упал в 100-метровую скважину. В операции задействованы несколько десятков специалистов и единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел во время прогулки в горах. Мальчик не заметил отверстие и провалился. Сложность заключается в том, что диаметр шахты составляет всего 25 сантиметров. Поэтому из-за угрозы обвала его не рискуют расширить.