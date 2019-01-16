Теракт в Кении: 15 погибших, боевики ликвидированы

Новости Кении. Спецслужбы Кении ликвидировали боевиков, захвативших отель в Найроби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кении. Спецслужбы Кении ликвидировали боевиков, захвативших отель в Найроби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пять террористов были убиты в ходе спецоперации, один подорвал себя, и еще один злоумышленник был задержан. Сейчас постояльцы гостиницы и персонал вне опасности.
Напоминаем: боевики атаковали гостиничный комплекс днем 15 января. В результате взрыва и перестрелки погибли 15 человек, около 30 госпитализированы с различными ранениями.
В Кении при нападении на отель погибли 15 человек, в том числе граждане Великобритании и США