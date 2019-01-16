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Теракт в Кении: 15 погибших, боевики ликвидированы

16 января 2019 19:56
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Новости Кении. Спецслужбы Кении ликвидировали боевиков, захвативших отель в Найроби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Кении: 15 погибших, боевики ликвидированы-1

Пять террористов были убиты в ходе спецоперации, один подорвал себя, и еще один злоумышленник был задержан. Сейчас постояльцы гостиницы и персонал вне опасности.

Теракт в Кении: 15 погибших, боевики ликвидированы-4

Напоминаем: боевики атаковали гостиничный комплекс днем 15 января. В результате взрыва и перестрелки погибли 15 человек, около 30 госпитализированы с различными ранениями.

В Кении при нападении на отель погибли 15 человек, в том числе граждане Великобритании и США

# Теракт # Фотофакт

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