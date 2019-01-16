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Индонезия готовится к извержению самого активного вулкана в стране

16 января 2019 14:16
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Новости Индонезии. Власти и жители Индонезии готовятся к извержению самого активного вулкана на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индонезия готовится к извержению самого активного вулкана в стране-1

Индонезия готовится к извержению самого активного вулкана в стране-3

Уровень опасности в регионе повышен до второго из четырех возможных. К кратеру Мерапи запрещено приближаться ближе, чем на 3 километра.

По склонам уже спускается раскаленная лава. Специалисты разрабатывают маршруты для эвакуации и готовят аварийные убежища для приема граждан. С помощью камер ведется беспрерывный мониторинг ситуации.

Напомним, при извержении этого вулкана в 2010 погибли 350 местных жителей.

Индонезия готовится к извержению самого активного вулкана в стране-6

# Извержение вулкана # Фотофакт

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