Индонезия готовится к извержению самого активного вулкана в стране

Новости Индонезии. Власти и жители Индонезии готовятся к извержению самого активного вулкана на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень опасности в регионе повышен до второго из четырех возможных. К кратеру Мерапи запрещено приближаться ближе, чем на 3 километра.

По склонам уже спускается раскаленная лава. Специалисты разрабатывают маршруты для эвакуации и готовят аварийные убежища для приема граждан. С помощью камер ведется беспрерывный мониторинг ситуации.

Напомним, при извержении этого вулкана в 2010 погибли 350 местных жителей.