Bloomberg: Западу грозит самый серьёзный с 1949 года кризис

Западу грозит самый серьезный с 1949 года кризис. С таким предупреждением выступило авторитетное издание Bloomberg. Центральные банки западных стран в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, это вызвало цепочку неприятных последствий. В частности, негативно повлияло на цены, в том числе на стоимость акций и топлива. Кроме того, спровоцирует очередное падение экономики.

США и страны Европы столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против России привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. Это стало причиной крупного спада промышленного производства и привело к закрытию множества предприятий.