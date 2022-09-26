Прямой эфир

Bloomberg: Западу грозит самый серьёзный с 1949 года кризис

26 сентября 2022 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Западу грозит самый серьезный с 1949 года кризис. С таким предупреждением выступило авторитетное издание Bloomberg. Центральные банки западных стран в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Bloomberg: Западу грозит самый серьёзный с 1949 года кризис-1

По мнению экспертов, это вызвало цепочку неприятных последствий. В частности, негативно повлияло на цены, в том числе на стоимость акций и топлива. Кроме того, спровоцирует очередное падение экономики.

США и страны Европы столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против России привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. Это стало причиной крупного спада промышленного производства и привело к закрытию множества предприятий.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США провели соревнования по перетаскиванию 82-тонных самолётов
26 сентября 2022 07:10

В США провели соревнования по перетаскиванию 82-тонных самолётов

Промышленники ЕС платят за газ в семь раз больше американских
26 сентября 2022 06:59

Промышленники ЕС платят за газ в семь раз больше американских

Компания Илона Маска на неделе представит робота-гуманоида Tesla Bot
26 сентября 2022 06:33

Компания Илона Маска на неделе представит робота-гуманоида Tesla Bot