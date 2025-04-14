Коллективный Запад продолжает предпринимать попытки стереть историческую память и подменить ценности народов. В желании извратить факты еврочиновники готовы идти даже на шантаж. Так, Евросоюз запретил кандидатам на вступление в объединение посещать парад Победы в Москве 9 мая и совершать визиты в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С таким заявлением выступила министр иностранных дел Латвии во время совета ЕС в Люксембурге. По факту Брюссель поставил перед государствами-претендентами ультиматум, пытаясь сохранить над ними свой контроль.

Байба Браже, министр иностранных дел Латвии:

Вчера у нас уже был насыщенный вечер с ужином с западно-балканскими партнерами. Много обсуждались ценности, выравнивание общей внешней политики и безопасности, включая санкции. В том числе очень четкие указания – не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать эти поездки, так как это не соответствует ценностям ЕС.

В то же время первые лица некоторых европейских стран не намерены идти на поводу. На празднование 80-летия Победы в Москву приедут сразу несколько лидеров государств. Среди почетных гостей будут премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик, а также президент Сербии Александр Вучич, который также направит подразделения для участия в параде на Красной площади.