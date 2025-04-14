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Евросоюз запретил кандидатам на вступление посещать парад Победы в России

14 апреля 2025 17:06
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Коллективный Запад продолжает предпринимать попытки стереть историческую память и подменить ценности народов. В желании извратить факты еврочиновники готовы идти даже на шантаж. Так, Евросоюз запретил кандидатам на вступление в объединение посещать парад Победы в Москве 9 мая и совершать визиты в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз запретил кандидатам на вступление посещать парад Победы в России-2

С таким заявлением выступила министр иностранных дел Латвии во время совета ЕС в Люксембурге. По факту Брюссель поставил перед государствами-претендентами ультиматум, пытаясь сохранить над ними свой контроль.

Евросоюз запретил кандидатам на вступление посещать парад Победы в России-4

Байба Браже, министр иностранных дел Латвии:
Вчера у нас уже был насыщенный вечер с ужином с западно-балканскими партнерами. Много обсуждались ценности, выравнивание общей внешней политики и безопасности, включая санкции. В том числе очень четкие указания – не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать эти поездки, так как это не соответствует ценностям ЕС.

В то же время первые лица некоторых европейских стран не намерены идти на поводу. На празднование 80-летия Победы в Москву приедут сразу несколько лидеров государств. Среди почетных гостей будут премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик, а также президент Сербии Александр Вучич, который также направит подразделения для участия в параде на Красной площади.

# Международная политика

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