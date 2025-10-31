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В США в штате Нью-Йорк ввели режим ЧП из-за шатдауна

31 октября 2025 07:59
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В США в штате Нью-Йорк ввели режим ЧП из-за шатдауна-0

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение и выделила 65 миллионов долларов на продовольственную помощь жителям штата. Об этом пишет ТАСС.

Это решение связано с прекращением федерального финансирования с 1 ноября, вызванным шатдауном. На эти средства будет закуплено около 40 миллионов порций продуктов питания для нуждающихся.

Федеральное правительство США частично приостановило работу с 1 октября из-за отсутствия согласия между республиканцами и демократами по бюджетным вопросам, включая здравоохранение. Обе стороны обвиняют друг друга в затягивании кризиса.

С 1977 года такие приостановки происходили более 20 раз. Самый продолжительный – 35 дней – был в период с декабря 2018 по январь 2019 года.

Фото: pixabay

# Международная политика # Новости США

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