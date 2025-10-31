До 49 возросло число погибших в Карибском бассейне из-за урагана «Мелисса». Самый сильный в 2025 году циклон обрушился на Гаити, Ямайку, Кубу и Доминикану в ночь на 29 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мелиссе» была присвоена пятая – наивысшая – категория угрозы. К настоящему моменту ураган ослаб. По оценкам аналитиков, экономический ущерб от непогоды в западной части Карибского бассейна может достигать 52 миллиардов долларов. Чтобы компенсировать убытки, лидеры пострадавших стран призвали богатые государства, загрязняющие окружающую среду, предоставить репарации в виде финансовой помощи.

Помимо этого, на ликвидацию последствий стихии брошены все силы, в том числе военные. Смерч принес с собой оползни, разрушения, отключение воды и электричества. Так, по данным местных властей, более 70 % потребителей остались без света. Около 800 тысяч человек все еще находятся в убежищах. В свои дома они смогут вернуться еще не скоро. Метеорологи предупредили о продолжающихся ливнях.