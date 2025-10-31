В США появились огромные очереди за бесплатной едой из-за шатдауна

Америка, некогда страна безграничных возможностей, теперь ассоциируется с безграничными очередями за бесплатной едой. В штатах Мэриленд и Нью-Йорк организаторы раздачи продуктов были потрясены невиданным наплывом людей. В очередях не только бездомные, но и тысячи федеральных служащих, оказавшихся в неоплачиваемом отпуске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно месяц они живут без зарплаты из-за приостановки работы правительства США. Ситуация настолько критическая, что впору говорить о гуманитарной катастрофе. Волонтеры распределяют овощи, фрукты, мясо и воду. К ним присоединились военнослужащие Национальной гвардии. А пока одни борются с голодом, другие рискуют в небесах.

Восточное побережье США погрузилось в хаос из-за нехватки авиадиспетчеров и технических специалистов. Аэропорты в Орландо, Нью-Йорке и Вашингтоне парализованы. Рейсы задерживаются на часы или отменяются. Министр транспорта предупреждает, что вскоре это грозит авиагаваням по всей стране. Всему причиной – бесконечные споры республиканцев и демократов в Конгрессе. Они не в силах договориться по бюджету из-за чего федеральным работникам по всей стране запрещено выходить на работу.