ПВО РФ уничтожила 22 БПЛА над шестью областями страны за ночь

Средства ПВО России в течение ночи нейтрализовали 22 дрона ВСУ над российскими областями, пишет ТАСС.

Министерство обороны РФ информирует, что с 26 на 27 ноября ВС Украины попытались атаковать российские объекты посредством БЛА самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны РФ осуществили перехват и ликвидацию 10 украинских дронов в небе над Ростовской областью, 7 – в районе территории Белгородской области, 2 – над Воронежской областью, по 1 БПЛА – над Курской, Брянской и Смоленской областями, уточнили в ведомстве.