На фоне экономических проблем баснословные вливания в военную сферу заставляют жителей Евросоюза ужимать свои траты даже на очевидные и базовые вещи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но разве это аргумент для политиков в Брюсселе или Вашингтоне? Их собственные амбиции куда дороже!

Но терпение рядовых европейцев ведь не резиновое. Тысячи людей вышли на митинг в Афинах, чтобы выразить протест против приезда генсека НАТО Марка Рютте. Демонстранты маршем прошлись по центру греческой столицы, скандируя антивоенные лозунги и требуя прекратить эскалацию на мировой арене и закрыть американские базы в стране. Люди требуют остановить военную подпитку Украины и Израиля, а также говорят решительное «нет» расширению альянса. Пару дней назад появилась информация о возможном вступлении Кипра в НАТО. Из-за выступлений в центр Афин стянули силы полиции. Подходы к зданию МИД и проезд к резиденции правительства перекрыты полицейскими автобусами.