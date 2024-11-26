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В Афинах прошёл многотысячный митинг против приезда генсека НАТО Марка Рютте

26 ноября 2024 17:10
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На фоне экономических проблем баснословные вливания в военную сферу заставляют жителей Евросоюза ужимать свои траты даже на очевидные и базовые вещи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но разве это аргумент для политиков в Брюсселе или Вашингтоне? Их собственные амбиции куда дороже!

В Афинах прошёл многотысячный митинг против приезда генсека НАТО Марка Рютте-2

Но терпение рядовых европейцев ведь не резиновое. Тысячи людей вышли на митинг в Афинах, чтобы выразить протест против приезда генсека НАТО Марка Рютте. Демонстранты маршем прошлись по центру греческой столицы, скандируя антивоенные лозунги и требуя прекратить эскалацию на мировой арене и закрыть американские базы в стране. Люди требуют остановить военную подпитку Украины и Израиля, а также говорят решительное «нет» расширению альянса. Пару дней назад появилась информация о возможном вступлении Кипра в НАТО. Из-за выступлений в центр Афин стянули силы полиции. Подходы к зданию МИД и проезд к резиденции правительства перекрыты полицейскими автобусами.

# Акции протеста # НАТО

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