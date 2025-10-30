Польские бизнесмены прокомментировали возможное открытие КПП с Беларусью

Возможное открытие пунктов пропуска на границе с Беларусью как сигнал надежды восприняли польские перевозчики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск во вторник объявил, что уже в ноябре страна готова вновь открыть еще два автомобильных пограничных перехода с нашей страной – в «Бобровниках» и «Кузнице». Пусть и на пробный период. При этом подляский воевода заверил, что соответствующие службы готовятся обеспечить порядок и безопасность при возобновлении движения.

Яцек Бжозовский, маршалок Подляского воеводства: Все мероприятия будут проведены в течение 48 часов с момента оглашения решения. Мы готовы, организуются все необходимые мероприятия для того, чтобы эта процедура прошла без лишних задержек в техническом плане.

В Белостоке уже давно разговоры только о границе. И впервые за долгое время о ситуации говорят в позитивном ключе. Местные предприниматели реагируют на новость с воодушевлением. Хотя никто толком не понимает, что именно изменилось в политике правительства, но для бизнеса главное – возможность вернуться к работе.

Эвелина Грыгатович-Шумовска, представитель Альянса польских предпринимателей «Объединенный Восток»: Мы ждали этого слишком долго. Годы после закрытия границы были тяжелыми. Кто-то сменил отрасль, кто-то ушел из бизнеса. Теперь все нужно начинать заново. Но это свет в конце туннеля.

Ярослав Антихович, глава Белостокской торгово-промышленной палаты:

Закрытие переходов стоило нам миллиардов злотых. Пострадали торговля и туризм, ведь гости с Востока составляли значительную часть клиентов. Это решение – сигнал, что правительство осознало последствия для экономики.

Пока точная дата открытия погранпереходов не известна. Более того, сегодня появилась информация, что из-за действий Литвы решение Польши о восстановлении движения с Беларусью отложено на несколько недель. Дональд Туск сообщил, что этот вопрос будет тесно обсуждаться с Вильнюсом. Пока ситуация на границе ЕС остается непростой. Но есть надежда, что окончательное решение Варшавы будет продиктовано не политическим расчетом, а здравым смыслом.