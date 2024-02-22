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Медведев жестко отреагировал на убийство пилота, угнавшего Ми-8 в Украину

22 февраля 2024 07:31
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал комментарий по факту гибели в Испании российского перебежчика Максима Кузьминова. Об этом пишет РИА Нвоости.

«Собаке – собачья смерть», – сказал Медведев.

Накануне в СМИ появилась новость о том, что Кузьминов был обнаружен мертвым с шестью пулевыми ранениями, а также со следами от автомобиля на теле.

Ранее российский летчик Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и отправился в Украину по заданию украинских спецслужб. В день угона с ним были два члена экипажа, которые, по утверждению пилота, покинули борт вертолета и скрылись в сторону границы. Их судьба неизвестна.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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