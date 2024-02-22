В Германии заявили о чрезвычайно сложной экономической ситуации

Новости Германии. Экономическая ситуация в Германии чрезвычайно сложная. Об этом заявил профильный министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава экономического ведомства отметил печальные тенденции в отдельных отраслях и спад производства в целом. По данным статистики, уровень последнего в 2023 году снизился на 2 %. Не радует и показатель ВВП. По прогнозам, его рост не превысит и 0,2 % по итогам 2024-го.