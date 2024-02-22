Чехия продлила визовый запрет для граждан РФ и Беларуси

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил о пролонгации срока действия визового запрета для граждан России и Беларуси, который был введен после событий 24 февраля 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Действующий запрет был продлен до 31 марта 2024 года в связи с непрекращающимся конфликтом в Украине.

Однако Чехия будет продолжать выдавать визы по гуманитарным причинам, в том числе и родственникам граждан Чехии и других стран ЕС. Визы также могут выдаваться лицам, которые представляют интерес для страны, что должно быть подтверждено министром иностранных дел.

Чешское правительство, по словам Фиалы, также обеспечит условия для приезда и пребывания в стране представителей оппозиции и студентов, не желающих поддерживать режимы в России и Беларуси.