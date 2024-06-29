ПВО РФ сбила 6 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

Силами ПВО России ликвидированы 6 БПЛА ВС Украны над территориями Тверской, Брянской, Белгородской областей, а также в районе Крыма, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информировало, что ночью с 28 на 29 июня ВСУ осуществили попытку атаковать объекты на территории страны. Дежурные средства противовоздушной обороны РФ осуществили перехват и уничтожение шести украинских БЛА: 2 беспилотника – в небе над Тверской областью, 2 БПЛА – в районе территории Республики Крым, еще по 1 БЛА – над Брянской и Белгородской областями.