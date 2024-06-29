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ПВО РФ сбила 6 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

29 июня 2024 07:56
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Силами ПВО России ликвидированы 6 БПЛА ВС Украны над территориями Тверской, Брянской, Белгородской областей, а также в районе Крыма, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информировало, что ночью с 28 на 29 июня ВСУ осуществили попытку атаковать объекты на территории страны. Дежурные средства противовоздушной обороны РФ осуществили перехват и уничтожение шести украинских БЛА: 2 беспилотника – в небе над Тверской областью, 2 БПЛА – в районе территории Республики Крым, еще по 1 БЛА – над Брянской и Белгородской областями. 

# Международная политика

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