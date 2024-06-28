Чиновники ЕС не договорились по вопросу выделения Киеву 50 млрд евро из активов России

Государства, входящие в Евросоюз, намерены увеличить расходы на оборону: речь о закупке техники, строительстве военной инфраструктуры. Глава Еврокомиссии заявила, что под эти цели необходимо дополнительное финансирование в 500 миллиардов евро в течение следующих 10 лет. Отметим, что не по всем вопросам чиновникам удалось достичь такого единодушия. Споры вызвала помощь Украине. Политики не смогли договориться о выделении Киеву 50 миллиардов долларов с использованием доходов от активов России. Дискуссии по этой теме продолжатся в ближайшие несколько недель.