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Чиновники ЕС не договорились по вопросу выделения Киеву 50 млрд евро из активов России

28 июня 2024 17:02
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Саммит ЕС утвердил планы усиления обороны и военной промышленности. Именно эти направления стали приоритетными для стран – участниц объединения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники ЕС не договорились по вопросу выделения Киеву 50 млрд евро из активов России-1

Государства, входящие в Евросоюз, намерены увеличить расходы на оборону: речь о закупке техники, строительстве военной инфраструктуры. Глава Еврокомиссии заявила, что под эти цели необходимо дополнительное финансирование в 500 миллиардов евро в течение следующих 10 лет. Отметим, что не по всем вопросам чиновникам удалось достичь такого единодушия. Споры вызвала помощь Украине. Политики не смогли договориться о выделении Киеву 50 миллиардов долларов с использованием доходов от активов России. Дискуссии по этой теме продолжатся в ближайшие несколько недель.

# Международная политика

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