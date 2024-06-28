Отметим, в 2024 году оборонный бюджет прибалтийской республики уже достиг 3 % ВВП. При этом еще четверть процента – страна намерена передавать Украине для закупки вооружений. Такое решение выглядит нелепым на фоне финансовой нестабильности в самой Литве. Власти страны во многом рассчитывают на деньги Евросоюза, но продолжают спонсировать Киев, не обращая внимание на растущий кризис внутри государства. Жители недовольны ценами на продукты питания, коммунальные и другие услуги. Едва ли литовцы оценят такой поступок за несколько месяцев до парламентских выборов. Они пройдут в Литве в октябре, по их итогам будет сформирован новый состав кабмина.