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Литва объявила о намерении выйти из конвенции о запрете кассетных бомб

28 июня 2024 20:19
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Власти Литвы объявили о намерении выйти из конвенции о запрете кассетных бомб. Минобороны республики считает этот вид оружия особенно эффективным средством ведения боя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва объявила о намерении выйти из конвенции о запрете кассетных бомб-1

Отметим, в 2024 году оборонный бюджет прибалтийской республики уже достиг 3 % ВВП. При этом еще четверть процента – страна намерена передавать Украине для закупки вооружений. Такое решение выглядит нелепым на фоне финансовой нестабильности в самой Литве. Власти страны во многом рассчитывают на деньги Евросоюза, но продолжают спонсировать Киев, не обращая внимание на растущий кризис внутри государства. Жители недовольны ценами на продукты питания, коммунальные и другие услуги. Едва ли литовцы оценят такой поступок за несколько месяцев до парламентских выборов. Они пройдут в Литве в октябре, по их итогам будет сформирован новый состав кабмина.

# Международная политика # Новости Литвы

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