Дебаты Байдена и Трампа – кому отдали предпочтение американцы?

Сделать свой выбор предстоит и американцам. Голосовать за президента они будут в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока у кандидатов на место в Белом доме еще есть шанс заручиться поддержкой избирателей.

Накануне прошли первые теледебаты Байдена и Трампа. Для действующего лидера они оказались провальными. Эксперты и политики советуют снять кандидатуру Джо и выбрать другого представителя от партии демократов. Байден объективно уступал Трампу в ходе всей встречи. Об этом говорят не только аналитики, но и обычные американцы. Выступление экс-президента положительно оценили 67 % опрошенных, нынешнего лидера поддержали всего 33 %. Представитель штаба Байдена поспешил заверить, что, несмотря на неудачу в ток-шоу, Джо остается в предвыборной гонке.

Элиза Стефаник, член Палаты представителей США:

Демократы находятся в состоянии полной паники, с кем бы вы ни разговаривали по всей стране, все отчаянно пытаются придумать оправдание произошедшему. Это был плохой день для Джо Байдена, и это плохое президентство.