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Путин заявил, что повторения российской гражданской войны 1917 года не будет и власти защитят народ

24 июня 2023 12:18
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Российский президент Владимир Путин заявил, что власти РФ не позволят повторение раскола в стране и будут оберегать народ. Он отметил, что Россия уже испытала на себе удар в 1917 году во время Первой мировой войны и не даст подобному повториться, пишет РИА Новости.

Центр общественных связей ФСБ России опроверг информацию, распространившуюся в социальных сетях от имени Евгения Пригожина, о якобы нанесении ракетно-бомбовых ударов по тыловым подразделениям ЧВК «Вагнер».

В Министерстве обороны РФ также заявили, что подтверждения этой информации нет. Следственный департамент ФСБ возбудил против Пригожина уголовное дело за организацию вооруженного мятежа. Заместитель командующего Объединенной группировкой войск, генерал армии Сергей Суровикин призвал ЧВК «Вагнер» подчиниться воле президента Путина и решить вопрос мирным путем.

# Международная политика # Владимир Путин # Евгений Пригожин # Сергей Суровикин

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