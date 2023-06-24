Колонна военной техники РФ едет по трассе М-4 «Дон»

По трассе М-4 «Дон» движется войсковая колонна, в связи с чем местных жителей просят на время отказаться от использования этой трассы. Такая информация поступила из официального Telegram-канала правительства Воронежской области, сообщает ТАСС.

Жителям Воронежской области категорически запрещается пользоваться данной трассой и личными автомобилями, говорится в сообщении.

Также глава администрации Россошанского муниципального района Юрий Мишанков в своем Telegram-канале обратился к жителям с просьбой оставаться дома и не ездить на своих автомобилях.