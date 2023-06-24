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Колонна военной техники РФ едет по трассе М-4 «Дон»

24 июня 2023 11:57
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По трассе М-4 «Дон» движется войсковая колонна, в связи с чем местных жителей просят на время отказаться от использования этой трассы. Такая информация поступила из официального Telegram-канала правительства Воронежской области, сообщает ТАСС.

Жителям Воронежской области категорически запрещается пользоваться данной трассой и личными автомобилями, говорится в сообщении.

Также глава администрации Россошанского муниципального района Юрий Мишанков в своем Telegram-канале обратился к жителям с просьбой оставаться дома и не ездить на своих автомобилях.

# Международная политика

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