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Байден потерялся во время саммита G7 в Италии

14 июня 2024 10:43
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Не приедет в Швейцарию и американский лидер. Для людей в его возрасте подобные встречи – это большой стресс. Сейчас Байден проводит время в Италии на саммите G7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден потерялся во время саммита G7 в Италии-1

Но даже в компании десяти человек он умудрился на время потеряться в пространстве. Инцидент произошел во время шоу парашютистов. Пока все приветствовали его участников, Байден ушел в неизвестном направлении. Впрочем, хозяйка мероприятия – премьер-министр Италии – быстро взяла ситуацию под свой контроль. Она вернула американского лидера в строй и указала, куда смотреть.

# Международная политика # Джо Байден

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