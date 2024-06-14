Байден потерялся во время саммита G7 в Италии

Не приедет в Швейцарию и американский лидер. Для людей в его возрасте подобные встречи – это большой стресс. Сейчас Байден проводит время в Италии на саммите G7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но даже в компании десяти человек он умудрился на время потеряться в пространстве. Инцидент произошел во время шоу парашютистов. Пока все приветствовали его участников, Байден ушел в неизвестном направлении. Впрочем, хозяйка мероприятия – премьер-министр Италии – быстро взяла ситуацию под свой контроль. Она вернула американского лидера в строй и указала, куда смотреть.