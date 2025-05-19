Путин созвонился с Трампом – заявления по итогам разговора

Стали известны подробности телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты разговаривали больше двух часов. По окончании беседы Владимир Путин дал комментарий прессе. Он отметил, что разговор был очень содержательным и откровенным. Дональд Трамп, в свою очередь, дал такой же положительный отзыв.

Предметом беседы президентов США и России, разумеется, стал вопрос урегулирования ситуации в Украине. Так, Владимир Путин отметил, что в ходе переговоров пояснил российскую точку зрения по возможному мирному соглашению и прекращению огня.