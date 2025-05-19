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Путин созвонился с Трампом – заявления по итогам разговора

19 мая 2025 19:58
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Стали известны подробности телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты разговаривали больше двух часов. По окончании беседы Владимир Путин дал комментарий прессе. Он отметил, что разговор был очень содержательным и откровенным. Дональд Трамп, в свою очередь, дал такой же положительный отзыв.

Предметом беседы президентов США и России, разумеется, стал вопрос урегулирования ситуации в Украине. Так, Владимир Путин отметил, что в ходе переговоров пояснил российскую точку зрения по возможному мирному соглашению и прекращению огня.

Путин созвонился с Трампом – заявления по итогам разговора-2

Владимир Путин, президент России:
Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. Со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом США о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

Напомним, что по итогам прошедших в Стамбуле 16 мая двухчасовых переговоров делегации России и Украины договорились о крупнейшем обмене пленными 1000 на 1000, а также условились представить собственное видение сценария прекращения огня, которое станет поводом для новой встречи.

# Россия # США # Владимир Путин # Дональд Трамп

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