Путин созвонился с Трампом – заявления по итогам разговора

Стали известны подробности телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенты разговаривали больше двух часов. По окончании беседы Владимир Путин дал комментарий прессе. Он отметил, что разговор был очень содержательным и откровенным. Дональд Трамп, в свою очередь, дал такой же положительный отзыв.
Предметом беседы президентов США и России, разумеется, стал вопрос урегулирования ситуации в Украине. Так, Владимир Путин отметил, что в ходе переговоров пояснил российскую точку зрения по возможному мирному соглашению и прекращению огня.
Владимир Путин, президент России:
Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. Со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом США о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Напомним, что по итогам прошедших в Стамбуле 16 мая двухчасовых переговоров делегации России и Украины договорились о крупнейшем обмене пленными 1000 на 1000, а также условились представить собственное видение сценария прекращения огня, которое станет поводом для новой встречи.