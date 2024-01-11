Путин: РФ стала первой экономикой Европы, несмотря на давление

Президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске заявил, что рост экономики России в 2023 году способен превысить запланированные 3,5%. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что по объему экономики РФ обошла ФРГ и заняла первое место в Европе и пятое в мире. Путин подчеркнул, что это внушительный результат, если учесть, какое давление оказывается на Россию.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика показала устойчивость и рост ВВП составит 3,5 %. В Росстате отметили, что в третьем квартале 2023 года благодаря увеличению внутреннего спроса экономика выросла на 5,5 %.