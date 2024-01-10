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Бунты в тюрьмах, взрывы в городах и захват заложников: что происходит в Эквадоре?

10 января 2024 17:34
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В Эквадоре развернулось масштабное противостояние между правительством и преступными группировками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бунты в тюрьмах, погромы и взрывы в городах, захват заложников. Правительство пытается урегулировать ситуацию, на улицы выведена военная техника, стратегические объекты под охраной.

Обо всем, что известно к этому часу, в нашем следующем материале.

Бунты в тюрьмах, взрывы в городах и захват заложников: что происходит в Эквадоре?-1

Несколько предприятий и торговых центров в столице Эквадора закрылись из-за грабежей. В целях безопасности эвакуируют служащих госструктур. В стране продолжаются беспорядки, начало которым положил побег одного из мафиози из тюрьмы. Его обвиняли в причастности к убийству кандидата в президенты. С ночи на улицах столицы и других городов слышны выстрелы. Бандиты захватывают школы, университеты, полицейские участки и метро.

Бунты в тюрьмах, взрывы в городах и захват заложников: что происходит в Эквадоре?-4

Реакция властей на происходящее не заставила себя ждать. Чтобы урегулировать ситуацию, задействовали все силы. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней. На улицы выведена бронетехника, стратегические объекты под охраной. Действует комендантский час. Власти объявили преступные группировки военными целями. Это значит, что с ними не будут вести переговоры. Армии приказано нейтрализовать более 20 группировок, которые насчитывают десятки тысяч участников.

Бунты в тюрьмах, взрывы в городах и захват заложников: что происходит в Эквадоре?-7

Даниэль Нобоа, президент Эквадора:
Это борьба каждого и демонстрация своей поддержки. Мы видим признак того, что в стране все должно измениться и что наших законов недостаточно, чтобы жить в мире.

Бунты в тюрьмах, взрывы в городах и захват заложников: что происходит в Эквадоре?-10

В ночь на 9 января участники бандформирований начали громить города. Они поджигали машины, взрывали самодельные бомбы. Бандиты захватывали людей в метро, университете и тюрьмах. Нападению подвергся даже местный телеканал. Во время прямого эфира террористы взяли в плен ведущих. Правда, здесь полиция сработала оперативно. При поддержке спецназа нападавших задержали, а людей освободили.

Бунты в тюрьмах, взрывы в городах и захват заложников: что происходит в Эквадоре?-13

Хорхе Рендон, заместитель директора телеканала:
Спасибо Богу. Мы живы. Это было крайне жестокое нападение. Они выстрелили одному из наших операторов в ногу, другому сломали руку. Спасибо полиции, которая отлично справилась, их тактические подразделения сумели установить контроль над ситуацией.

Бунты в тюрьмах, взрывы в городах и захват заложников: что происходит в Эквадоре?-16

По данным зарубежных СМИ, жертвами нападений стали как минимум 13 человек. Сколько находятся в заложниках у преступников, точно неизвестно – примерно 150 жителей. Сейчас ключевая задача силового блока страны – навести порядок любым способом. Парламент Эквадора даже пообещал помилование и амнистию военным, если для обеспечения безопасности граждан понадобится применить оружие. Люди напуганы: без необходимости стараются не выходить из дома.

Бунты в тюрьмах, взрывы в городах и захват заложников: что происходит в Эквадоре?-19

Все в основном сидят по домам. Выходят только те, кому нужно на работу, ведь это обязанность. Остальные не выходят, улицы пустые.

Бунты в тюрьмах, взрывы в городах и захват заложников: что происходит в Эквадоре?-22

Сейчас все очень плохо, людей нет. Я надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится. В сравнении с обычным днем активность сегодня всего процентов 10.

Бунты в тюрьмах, взрывы в городах и захват заложников: что происходит в Эквадоре?-25

Беспорядки в Эквадоре заставили отреагировать на происходящее и соседние страны. Власти Перу объявляют чрезвычайное положение на границе и отправляют туда полицейский спецназ. Аргентина заявила о готовности направить сотрудников сил безопасности в Эквадор. В Буэнос-Айресе назвали происходящее проблемой всего континента.

# Международная политика

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