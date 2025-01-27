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Путин поздравил Лукашенко с убедительной победой на выборах

27 января 2025 08:36
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси, отметив его высокий политический авторитет и поддержку населения. Об этом пишет ТАСС.

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», – говорится в телеграмме на сайте Президента РФ.

Путин поздравил Лукашенко с убедительной победой на выборах-1

Фото: pixabay

Путин добавил, что Россия и Беларусь будут продолжать тесное сотрудничество и развитие интеграционных процессов. 

По данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, Лукашенко набрал на выборах 86,82% голосов.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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