Прямой эфир

Барселона разгромила Валенсию в матче испанской Ла Лиги

27 января 2025 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Валенсию» со счетом 7:1. Об этом пишет РИА Новости.

Голы в составе победителей забили Фермин Лопес (два гола), Френки Де Йонг, Ферран Торрес, Рафинья и Роберт Левандовски.

Барселона разгромила Валенсию в матче испанской Ла Лиги-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

За команду гостей счет открыл Уго Дуро, а Сесар Тардега забил автогол. Прервав свою беспроигрышную серию, «Барселона» с 42 очками поднялась на третью строчку в турнирной таблице. Валенсия» с 16 очками занимает 19-ю позицию. 

В других встречах «Атлетик» и «Леганес» сыграли 0:0, «Реал Сосьедад» уступил «Хетафе» 0:3, а «Райо Вальекано» обыграл «Жирону» 2:1.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
LMS: подводный интернет-кабель поврежден между Латвией и Швецией
27 января 2025 08:09

LMS: подводный интернет-кабель поврежден между Латвией и Швецией

Мирошник рассказал, какие миротворцы в Украине станут военной целью
27 января 2025 07:51

Мирошник рассказал, какие миротворцы в Украине станут военной целью

Президенту Южной Кореи прокуратура выдвинула обвинения в мятеже
27 января 2025 07:35

Президенту Южной Кореи прокуратура выдвинула обвинения в мятеже