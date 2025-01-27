Барселона разгромила Валенсию в матче испанской Ла Лиги

Голы в составе победителей забили Фермин Лопес (два гола), Френки Де Йонг, Ферран Торрес, Рафинья и Роберт Левандовски.

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Валенсию» со счетом 7:1. Об этом пишет РИА Новости.

За команду гостей счет открыл Уго Дуро, а Сесар Тардега забил автогол. Прервав свою беспроигрышную серию, «Барселона» с 42 очками поднялась на третью строчку в турнирной таблице. Валенсия» с 16 очками занимает 19-ю позицию.

В других встречах «Атлетик» и «Леганес» сыграли 0:0, «Реал Сосьедад» уступил «Хетафе» 0:3, а «Райо Вальекано» обыграл «Жирону» 2:1.