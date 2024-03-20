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Путин пояснил, как Россия может ответить на удары по Белгороду

20 марта 2024 14:28
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Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия могла бы на удары ВС Украины ответить подобным образом. Однако у Москвы на это есть свои взгляды, пишет РИА Новости.

«Я уже говорил, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же – и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода», но Россия имеет свой взгляд по данному вопросу, свои планы и продолжит идти по намеченному пути.

По словам президента РФ, первичной задачей является обеспечение безопасности жителей.

# Международная политика # Владимир Путин

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