Путин пояснил, как Россия может ответить на удары по Белгороду

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия могла бы на удары ВС Украины ответить подобным образом. Однако у Москвы на это есть свои взгляды, пишет РИА Новости.

«Я уже говорил, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же – и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода», но Россия имеет свой взгляд по данному вопросу, свои планы и продолжит идти по намеченному пути.

По словам президента РФ, первичной задачей является обеспечение безопасности жителей.