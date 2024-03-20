Польские фермеры пообещали парализовать всю страну

Польские фермеры начали очередную общенациональную акцию протеста. По масштабам она может намного превзойти все предыдущие. Ее организаторы пообещали парализовать всю страну. Они уже стали блокировать подъезды ко всем крупным городам. Техника и тракторы появились и на их улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего сегодня планируется провести более 500 митингов и демонстраций, в которых, как ожидается, примут участие около 100 тысяч человек. Фермеры выступают против «зеленого курса» ЕС, импорта продукции из Украины, ограничения животноводства в Польше и драматической ситуации в сельском хозяйстве.

Патрик Янковски, фермер (Польша):

Правительство, несмотря на наши протесты, не собирается идти нам навстречу. А ситуация, в которой мы оказались, ухудшается постоянно. Мы хотим показать, что наши требования важны не только для нас, но и для каждого поляка. Поэтому мы уверены, что люди поймут нас и простят за неудобства. Мы в очередной раз хотим обратить внимание нашего правительства и Еврокомиссии на наши проблемы.