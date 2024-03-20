Прямой эфир

Польские фермеры пообещали парализовать всю страну

20 марта 2024 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польские фермеры начали очередную общенациональную акцию протеста. По масштабам она может намного превзойти все предыдущие. Ее организаторы пообещали парализовать всю страну. Они уже стали блокировать подъезды ко всем крупным городам. Техника и тракторы появились и на их улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры пообещали парализовать всю страну-1

Всего сегодня планируется провести более 500 митингов и демонстраций, в которых, как ожидается, примут участие около 100 тысяч человек. Фермеры выступают против «зеленого курса» ЕС, импорта продукции из Украины, ограничения животноводства в Польше и драматической ситуации в сельском хозяйстве.

Польские фермеры пообещали парализовать всю страну-4

Патрик Янковски, фермер (Польша):
Правительство, несмотря на наши протесты, не собирается идти нам навстречу. А ситуация, в которой мы оказались, ухудшается постоянно. Мы хотим показать, что наши требования важны не только для нас, но и для каждого поляка. Поэтому мы уверены, что люди поймут нас и простят за неудобства. Мы в очередной раз хотим обратить внимание нашего правительства и Еврокомиссии на наши проблемы.

Польские фермеры пообещали парализовать всю страну-7

Всего в Польше проходит около 600 блокад. Фермеры перекрыли кольцевую дорогу вокруг Варшавы. Общенациональная акция продлится до 20:00 по минскому времени. Однако ее организаторы рассматривают возможность продлить ее и завтра.

# Акции протеста # Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
В Кремле прокомментировали заявления Макрона о вводе военных в Украину
20 марта 2024 13:51

В Кремле прокомментировали заявления Макрона о вводе военных в Украину

Шойгу озвучил потери ВСУ за 8 дней при приграничных атаках
20 марта 2024 13:26

Шойгу озвучил потери ВСУ за 8 дней при приграничных атаках

В Кремле пригрозили последствиями за использование активов РФ
20 марта 2024 12:55

В Кремле пригрозили последствиями за использование активов РФ